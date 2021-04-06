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12:06   6 Апреля 2021
Политика

Сергей Лавров и Джон Керри провели встречу в столице Индии

Сергей Лавров и Джон Керри провели встречу в столице Индии

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по климату Джона Керри прошла в Нью-Дели незапланированно. Об этом сообщил источник в индийской столице.

Сергей Лавров и Джон Керри случайно остановились в одной гостинице. Предложение по переговорам поступило от американской стороны. Политики обсудили тему климата.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит по климату 40 лидеров, в том числе президента России Владимира Путина. В Кремле сообщили, что приглашение получено, детали уточняются по дипломатическим каналам.

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