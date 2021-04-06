11:56 6 Апреля 2021Общество
Россиянка привезла из Турции в Екатеринбург британский штамм коронавируса
Заражение британским штаммом коронавируса подтвердили у жительницы Екатеринбурга, которая недавно вернулась из Турции, сообщили в региональном оперштабе.
Заражение британским штаммом коронавируса подтвердили у жительницы Екатеринбурга, которая недавно вернулась из Турции, сообщили в региональном оперштабе.
Заболевшая приехала в Россию в конце марта, рассказали журналистам "Интерфакса" представители оперативного штаба. Там также уточнили, что женщину доставили в больницу. Сейчас пациентка находится в боксе инфекционного отделения медицинского учреждения.
Предотвратить распространение коронавируса поможет массовая вакцинация. Однако тем, кто недавно перенес инфекцию, торопиться с прививкой не следует, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.