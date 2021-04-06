Россиянка привезла из Турции в Екатеринбург британский штамм коронавируса

Заражение британским штаммом коронавируса подтвердили у жительницы Екатеринбурга, которая недавно вернулась из Турции, сообщили в региональном оперштабе.

Заражение британским штаммом коронавируса подтвердили у жительницы Екатеринбурга, которая недавно вернулась из Турции, сообщили в региональном оперштабе.

Заболевшая приехала в Россию в конце марта, рассказали журналистам "Интерфакса" представители оперативного штаба. Там также уточнили, что женщину доставили в больницу. Сейчас пациентка находится в боксе инфекционного отделения медицинского учреждения.

Предотвратить распространение коронавируса поможет массовая вакцинация. Однако тем, кто недавно перенес инфекцию, торопиться с прививкой не следует, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.