Sohu сообщили о серьезной заявке США на военное превосходство в морских глубинах

По мнению китайских аналитиков, американская субмарина класса «Колумбия» сможет конкурировать с российским «Бореем».

В настоящее время США сильно уступают России по мощи современных атомных подводных лодок. Американские субмарины класса «Огайо» едва ли могут составить конкуренцию новейшим российским подлодкам с баллистическими ракетами проекта «Борей». Такими выводами поделились эксперты китайского издания Sohu.

В статье аналитики оценили состояние американских атомных субмарин — носителей баллистических ядерных ракет. По их словам, многие могут подумать, что атомные подлодки класса «Огайо» ВМС США сильнее остальных. Однако это мнение ошибочно.

На сегодняшний день эти субмарины действительно являются единственными стратегическими ракетоносцами в составе американского флота. Подлодки третьего поколения были разработаны в начале 1970-х годов и вступили в строй с 1981 по 1997 год.

Однако с момента поступления в ВМС США последней атомной субмарины класса «Огайо» прошло целых 24 года. А время службы первых лодок этой серии достигло уже 40 лет.

На этом фоне Пентагон намерен увеличить темпы строительства нового подводного ракетоносца класса «Колумбия», который впоследствии заменит «Огайо». Новейшие подлодки планируется передать флоту в 2028 году.

Серьезное давление на американских военных оказывает и тот факт, что у ВМФ России уже есть подобные субмарины. Речь идет о стратегических атомных подлодках четвертого поколения проекта «Борей», которые вооружены 16 баллистическими ракетами Р-30 «Булава».

Если для противостояния с «Бореем» США будут использовать лодки класса «Огайо», то американский флот обречен, полагают китайские аналитики. Более того, ВМС США рискуют тем самым окончательно утратить надежду на какое-либо «превосходство» в этой сфере.

Поэтому Вашингтону крайне необходимы субмарины нового типа. По оценке авторов статьи, подлодка класса «Колумбия» имеет водоизмещение около 21 тыс. тонн, ее стоимость составляет $12,4 млрд. В общей сложности, американцы планируют построить 12 таких лодок.

Что касается ракетных установок, то их на субмарине будет столько же, сколько и у российского «Борея» — 16. Кроме того, атомная подлодка сможет запускать баллистические ракеты подводного базирования, крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. Последнее активно разрабатывается ведущими в военном плане странами, включая Россию.

В Sohu добавили, что субмарины класса «Колумбия» позволят США перехватить мировое лидерство в области атомных подлодок на десятилетия. Впрочем, Россия, будучи основным противником Вашингтона, составит ВМС США серьезную конкуренцию. Если соревнование продолжится, то две державы выйдут на очередной этап гонки стратегических вооружений, подытожили аналитики.