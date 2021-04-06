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11:51   6 Апреля 2021
Происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты обвиняемого в коррупции Белозерцева

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты обвиняемого в коррупции Белозерцева

Мосгорсуд признал законным арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, отклонив жалобу его адвоката.

Белозерцев продолжит находиться в СИЗО, передает корреспондент ФАН из зала суда. Ранее обвиняемый подтвердил факт получения взяток от бизнесмена Бориса Шпигеля. Речь идет о 20 миллионах рублей, которые, как утверждает фигурант, предназначались для финансирования избирательной кампании, сообщал ФАН.

Всего Иван Белозерцев получил не менее 31 миллиона рублей в качестве взяток, считает следствие. В обмен на деньги фигурант дела "награждал" бизнесменов солидными госконтрактами, сообщало URA.RU.

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