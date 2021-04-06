Мосгорсуд отклонил жалобу защиты обвиняемого в коррупции Белозерцева

Мосгорсуд признал законным арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, отклонив жалобу его адвоката.

Мосгорсуд признал законным арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, отклонив жалобу его адвоката.

Белозерцев продолжит находиться в СИЗО, передает корреспондент ФАН из зала суда. Ранее обвиняемый подтвердил факт получения взяток от бизнесмена Бориса Шпигеля. Речь идет о 20 миллионах рублей, которые, как утверждает фигурант, предназначались для финансирования избирательной кампании, сообщал ФАН.

Всего Иван Белозерцев получил не менее 31 миллиона рублей в качестве взяток, считает следствие. В обмен на деньги фигурант дела "награждал" бизнесменов солидными госконтрактами, сообщало URA.RU.