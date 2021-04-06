В эксперименте по переводу государственных IT-систем появятся новые участники

Десять новых ведомств примут участие в программе уже в этом году. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

К эксперименту по переводу государственных информационных систем и ресурсов на единую облачную платформу присоединятся десять новых участников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В 2021 году к проекту присоединятся Минэкономразвития, Минстрой, Минздрав, Роструд, Росреестр, Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования», — говорится в постановлении.

Цель эксперимента — экономия ресурсов для обслуживания собственной IT-инфраструктуры.

«В перспективе гособлако станет инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечит безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования», — поясняется в документе.

По результатам эксперимента, который продлится до 2022 года, Минцифры предоставит отчет для правительства с оценкой финансово-экономического эффекта. Кроме того, министерство подготовит предложения для перевода в облачную систему других государственных информационных систем и ресурсов.

Напомним, эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в РФ в 2019 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Первыми участниками проекта стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, ФТС, Фонд социального страхования.