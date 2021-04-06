COVID-сертификаты с сайта "Госуслуги" не будут действовать при поездке за границу

Электронные сертификаты вакцинации от коронавируса с сайта "Госуслуги" не будут действовать при поездке за рубеж, так как оформляются только на российские паспорта.

Электронные сертификаты вакцинации от коронавируса с сайта "Госуслуги" не будут действовать при поездке за рубеж, так как оформляются только на российские паспорта.

Пресс-служба Минцифры РФ ранее сообщила, что на портале "Госуслуги" COVID-сертификат будет оформляться на двух языка — русском и английском. Однако позже выяснилось, что в документе указываются только данные паспорта РФ, а не заграничного. В настоящее время сертификат выдается только для использования на территории России, пишет "Интерфакс-туризм".

Массовая вакцинация проходит в ряде стран мира и во всех регионах РФ. Поэтому в Европе широко обсуждается возможность туристических поездок с COVID-паспортами, которые будут подтверждать факт прохождения вакцинации.