Матвиенко намерена превратить Таганрог во второй Петербург

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко планирует сделать из Таганрога второй Санкт-Петербург. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко планирует сделать из Таганрога второй Санкт-Петербург. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, председатель верхней палаты парламента регулярно интересуется вопросами развития Таганрога. Она неравнодушна к судьбе города, поскольку он был основан императором Петром Великим, как и Санкт-Петербург.

"У этих городов есть много общего", — считает Голубев.

Губернатор добавил, что с Валентиной Матвиенко постоянно проводятся переговоры, на которых обсуждаются вопросы развития Таганрога.

Стоит отметить, что спикер Совета Федерации ранее занимала должность руководителя Санкт-Петербурга.

Как стало известно, Матвиенко оценила перспективы Крыма стать центром истории культур южных народов РФ, передает сайт 360tv.ru.