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11:27   6 Апреля 2021
Происшествия

Мэр Донецка рассказал подробности взрыва в жилой многоэтажке

Мэр Донецка рассказал подробности взрыва в жилой многоэтажке

Эксперты и сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах взрыва в подъезде жилого дома в Донецке. С места инцидента медики увезли пострадавшего.

Руководитель городской администрации Алексей Кулемзин сообщил в социальной сети Facebook, что бомба сработала по улице Овнатаняна, д. 20а. Местный житель обратил внимание на оставленный в подъезде пакет, внутри которого лежало взрывное устройство. В настоящее время пострадавший гражданин находится под наблюдением врачей.

Мэр города обратился к населению с просьбой не терять бдительность. Градоначальник подчеркнул, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу вызывать сотрудников экстренных служб.

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#взрыв #мэр #донецк

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