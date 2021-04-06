Трое "свидетелей" ответят в суде за показания по делу об аварии с Ефремовым

Суд получил материалы трех уголовных дел в отношении так называемых свидетелей по делу актера Михаила Ефремова. Они будут отвечать за дачу ложных показаний.

Суд получил материалы трех уголовных дел в отношении так называемых свидетелей по делу актера Михаила Ефремова. Они будут отвечать за дачу ложных показаний.

В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее бывший защитник осужденного Ефремова Эльман Пашаев подчеркивал, что фигуранты не считают себя виновными.

Речь идет об аварии со смертельным исходом, которую устроил пьяный актер Михаил Ефремов. В суде двое граждан заявили, что в момент ДТП были в том месте. Они утверждали, за рулем джипа был другой человек, а сам артист якобы стоял рядом. Показания третьего очевидца сводились к тому, что за рулем он не видел вообще никого, а на заднем сидении внедорожника заметил неизвестного ему мужчину.