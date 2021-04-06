ВВС США разобрали самолеты, которые использовались для наблюдательных полетов над Россией

ВВС США больше не нуждаются в самолетах модели OC-135B, которые предназначались для наблюдательных полетов над Россией, их разберут на запчасти и разрежут на металлолом.

ВВС США больше не нуждаются в самолетах модели OC-135B, которые предназначались для наблюдательных полетов над Россией, их разберут на запчасти и разрежут на металлолом.

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила о том, что в ВВС США разбирают на запчасти самолеты, которые согласно условиям международного Договора по открытому небу производили полеты над территорией России. В издании отметили, что в связи с этим решением возникают вопросы относительно планов президента США вернуться в ДОН. Выйти из соглашения решила администрация во главе с прежним президентом — Дональдом Трампом.

В ВВС США рассказали, что у них нет больше необходимости в самолетах OC-135, и их в ближайшее время отправят на свалку военной техники в Аризоне, так как обслуживание этой авиатехники слишком дорого обходится американцам.

В Совете национальной безопасности Белого дома отметили, что решение по возвращению США в Договор по открытому небу будет принято в нужное время и оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники.