Посольства Белоруссии могут прекратить работу в некоторых странах

Работа посольств Белоруссии и полного штата дипломатов в некоторых государствах не имеет смысла. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Работа посольств Белоруссии и полного штата дипломатов в некоторых государствах не имеет смысла. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Он провел совещание по оптимизации сети белорусских загранучреждений. Президент заявил, что система органов дипломатической службы не должна превратиться в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни.

"Перспективы белорусского дипломатического присутствия там ( в ряде стран. — Прим. ред.) не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства <...> К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?" — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что в крайнем случае все вопросы можно обсуждать на площадках ООН и других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.