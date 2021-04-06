Россия за день. Главное: преображение Таганрога, сокращения в Приморье и планы Якутии

Из Таганрога собираются сделать второй Санкт-Петербург, в Приморье грозят увольнением ряду чиновников, а в Якутии готовятся к масштабным стройкам.

Омская область. Губернатор Омской области Александр Бурков прибыл в Москву для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Инициировал аудиенцию глава региона еще в начале года. Известно, что в данный момент он находится на обязательном карантине, поэтому точная дата визита в Кремль пока не определена. Отметим, Быков станет четвертым губернатором, который проведет личные переговоры с президентом за последние 2 месяца. Ранее это сделали главы Хабаровского края, Московской и Новгородской областей.

Иркутская область. Первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов намерен побороться за кресло в Госдуме. О том, что он подал документы на праймериз «Единой России» по избирательному округу №94, политик сообщил в Facebook. Вместе с ним сегодня на внутрипартийные выборы ЕР, но уже по 95-ому округу, заявился действующий депутат нижней палаты парламента от Иркутской области Сергей Тен. Таким образом, число кандидатов в ГД в регионе увеличилось до пяти человек.

Ростовская область. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала сделать из Таганрога второй Санкт-Петербург, поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, плотное сотрудничество с целью развития туризма в ростовском городе началось еще в 2020 году после визита спикера Совфеда в южный регион. В ближайших планах перезагрузка сети общественного транспорта и капитальный ремонт фасадов 230 домов, половина из которых являются объектами культурного наследия.

Республика Крым. Семь депутатов городского Совета Симферополя нарушили закон, предоставив недостоверные декларации о доходах. Губернатор Крыма Сергей Аксенов уже определил для них наказание в виде вынесения предупреждений. Отмечается, что все провинившиеся работают на непостоянной основе, совмещая парламентскую деятельность с основной работой.

Алтайский край. Алтайская чиновница Стелла Штань, обвиняемая в мошенничестве на 14 млн рублей, лишилась должности представителя губернатора в Законодательном собрании региона, которую занимала с 2018 года. Об этом сегодня сообщил глава края Виктор Томенко. Экс-депутат была задержана 1 апреля за подделку документов для покупки нежилого помещения частному детскому саду за счет бюджетных средств. Решением суда она заключена под стражу до 30 мая.

Приморский край. Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о предстоящих сокращениях в муниципалитетах. Накануне выборов губернатор намерен заменить чиновников, которые не отличаются эффективностью работы, на более молодых специалистов. Также Кожемяко раскритиковал принцип взаимодействия глав муниципалитетов с системой образования, порекомендовав избавиться от лишнего звена в цепочке — заместителей.

Республика Саха. В Якутске прошло срочное совещание депутатов гордумы с новым мэром. На повестке дня оказался поставлен вопрос о внесении изменений в картографическую часть города для строительства социально-значимых объектов. Документ был единогласно принят, спешку объяснили стремлением успеть попасть в федеральную программу. Таким образом, в ближайшие годы в Якутске появятся новый мусорный полигон, лицей-интернат, спальный корпус для пожилых инвалидов и Арктический центр эпоса и искусств.

Экс-заместитель мэра Якутска Василий Гоголев выходит на свободу по УДО, об этом сегодня сообщил его адвокат. Известно, что в конце февраля прокуратура пыталась обжаловать это решение, но суд отклонил апелляцию. Летом 2020 года чиновник был приговорен к четырем годам в колонии за превышение должностных полномочий.

Сахалинская область. Прокуратура на Сахалине выступила с инициативой запретить депутатам областной думы брать себе в помощники родственников, поскольку эта ставка финансируется из бюджета. Кроме того, семейные узы в рабочих отношениях, по мнению надзорного органа, ведут к возникновению конфликта интересов. Законопроект внесен на рассмотрение в региональный парламент, его уже поддержало большинство народных избранников.

Мурманская область. Прокуратуру Мурманской области на ближайшие пять лет сегодня официально возглавил Сергей Паволин. На руководящий пост его назначил лично Владимир Путин, подписав 24 марта соответствующий указ. Нового главу надзорного ведомства поздравили губернатор региона Андрей Чибис, заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Республика Башкортостан. В столице Башкирии назначили нового заместителя мэра. Пост занял Алексей Дербеко. По решению главы Уфы Сергея Грекова, чиновник будет курировать работу пресс-центра и отвечать за информационную повестку, общение с жителями и работу системы «Инцидент менеджмент». Отметим, ранее Дербеко занимал должность замначальника управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям.

Республика Коми. В Комитет имущественных и земельных отношений Республики Коми на пост председателя назначен Александр Сажин. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Уйба. Отметим, ранее в ноябре 2020 года ведомство было переведено из статуса министерства в комитет. А сам чиновник находился на должности врио руководителя.

Красноярский край. В Назарово с рабочим визитом прибыл министр экологии Красноярского края Павел Борзых. Глава ведомства провел совещание в администрации города с участием общественных активистов по вопросам улучшения качества воздуха в районе. Он поручил создать рабочую группу, чтобы составить конкретный план действий, и пообещал профинансировать исследование состояния окружающей среды.

Саратовская область. Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что поручил Фонду капитального ремонта отозвать все судебные иски на взыскание «убытков» с жителей, более того, работа в этом направлении уже началась. Ранее в марте саратовцам массово начали приходить платежки с требованием оплатить издержки фонда, связанные с обращением в суд для взыскания долгов. По словам депутата Госдумы Николая Панкова, вскоре горожанам сообщат, где и когда можно будет произвести перерасчет.

Ставропольский край. Суд в Ставрополье признал незаконным назначение Максима Клетина на пост главы Георгиевского городского округа. Ранее прокуратура выяснила, что чиновник скрыл при выборах наличие израильского гражданства (двойной паспорт в российском законодательстве не позволяет баллотироваться в мэры). Клетин был избран градоначальником в 2017 году, а в октябре 2020 года гордума досрочно прекратила его полномочия.