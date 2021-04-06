Двое пострадавших при пожаре в Кудрово доставлены в больницу

Пожар произошел ранним утром на 10-м этаже многоквартирного дома на улице Столичной в Кудрово. Эвакуированы 20 человек, двое госпитализированы.

Пожар произошел ранним утром на 10-м этаже многоквартирного дома на улице Столичной в Кудрово. Эвакуированы 20 человек, двое госпитализированы.

Пожарные прибыли на место ЧП в течение пяти минут, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Верхние этажи дома были сильно задымлены и недоступны. Огонь удалось оперативно локализовать и потушить.

Мужчина и девушка, проживавшие в квартире, которая стала эпицентром пожара, доставлены во Всеволожскую районную больницу в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом. Тело погибшей собаки найдено в квартире при тушении. Жильцы соседних квартир эвакуированы.

На месте работают сотрудники спецслужб. Предварительно причиной возгорания названо короткое замыкание проводки электросамоката. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.