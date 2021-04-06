Юрист "Собеседника" открестился от примирительных писем в адрес Пригожина

Представитель издания "Собеседник", юрист Роман Шишкин в ходе процесса по иску Евгения Пригожина заявил, что письма от его имени в компанию никто не отправлял.

Представитель издания "Собеседник", юрист Роман Шишкин в ходе процесса по иску Евгения Пригожина заявил, что письма от его имени в компанию никто не отправлял.

Накануне в Савеловском районном суде Москвы состоялось заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя Евгения Пригожина по публикации журналиста Максима Шевченко на сайте "Собеседника". В ходе процесса представитель издания заявил, что письма, в которых юристы "Собеседника" просят Пригожина пойти на мировое соглашение, никто не отправлял, сообщила пресс-служба "Конкорда".

Юридическая служба компании "Конкорд", в свою очередь, предоставила нотариальный протокол заверения данных писем. После этого суд направил запрос в компанию Mail.ru Group для выяснения личности отправителя писем.

Кроме того, судья Инна Гостюжева была заменена на судью Анастасию Андрееву, в связи с чем рассмотрение дела началось заново. Суд также приобщил к делу заключение специалиста-психолога, который подтвердил восприятие людьми порочащий характер высказываний Шевченко в адрес Пригожина на сайте "Собеседника".

После того, как на электронную почту Пригожина пришло письмо от юриста "Собеседника" с предложением о мировом соглашении, бизнесмен отверг его. По мнению Пригожина, издание должно публично признать свою вину и выразить сожаления о случившемся.

Юристы "Конкорда" ранее обжаловали решение Савеловского суда по иску Пригожина к Шевченко. Апелляционная жалоба по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации поступила в Мосгорсуд. Пресс-служба "Конкорда" напомнила, что в ходе заседания Шевченко отказался от сказанных им ранее слов.