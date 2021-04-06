Спасатели эвакуировали экипаж с потерявшего ход танкера Eemslift Hendrika в Норвегии

Голландское судно с нефтепродуктами на борту может перевернуться недалеко от Норвегии.

Голландское судно с нефтепродуктами на борту может перевернуться недалеко от Норвегии.

Нидерландский танкер Eemslift Hendrika стал сильно крениться у берегов Норвегии и потерял ход. На судне перевозят нефтепродукты, и существует большой риск, что оно может опрокинуться, а нефть и дизельное топливо прольются в воду.

Добавим, танкер подал сигнал бедствия накануне утром. Восемь членов экипажа из 12 сняли с судна прибывшие на место спасатели. Оставшиеся люди прилагали усилия, чтобы спасти корабль от крушения, однако, когда он потерял ход, были сняты и остальные моряки.