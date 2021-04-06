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11:06   6 Апреля 2021
Происшествия

Спасатели эвакуировали экипаж с потерявшего ход танкера Eemslift Hendrika в Норвегии

Спасатели эвакуировали экипаж с потерявшего ход танкера Eemslift Hendrika в Норвегии

Голландское судно с нефтепродуктами на борту может перевернуться недалеко от Норвегии.

Нидерландский танкер Eemslift Hendrika стал сильно крениться у берегов Норвегии и потерял ход. На судне перевозят нефтепродукты, и существует большой риск, что оно может опрокинуться, а нефть и дизельное топливо прольются в воду.

Добавим, танкер подал сигнал бедствия накануне утром. Восемь членов экипажа из 12 сняли с судна прибывшие на место спасатели. Оставшиеся люди прилагали усилия, чтобы спасти корабль от крушения, однако, когда он потерял ход, были сняты и остальные моряки.

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#нефть #норвегия #судно

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