11:06 6 Апреля 2021Происшествия
Спасатели эвакуировали экипаж с потерявшего ход танкера Eemslift Hendrika в Норвегии
Голландское судно с нефтепродуктами на борту может перевернуться недалеко от Норвегии.
Голландское судно с нефтепродуктами на борту может перевернуться недалеко от Норвегии.
Нидерландский танкер Eemslift Hendrika стал сильно крениться у берегов Норвегии и потерял ход. На судне перевозят нефтепродукты, и существует большой риск, что оно может опрокинуться, а нефть и дизельное топливо прольются в воду.
Добавим, танкер подал сигнал бедствия накануне утром. Восемь членов экипажа из 12 сняли с судна прибывшие на место спасатели. Оставшиеся люди прилагали усилия, чтобы спасти корабль от крушения, однако, когда он потерял ход, были сняты и остальные моряки.