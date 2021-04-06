Александр Бурков планирует провести переговоры с Путиным в Москве

Омский губернатор Александр Бурков приехал в российскую столицу для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило издание "СуперОмск".

Омский губернатор Александр Бурков приехал в российскую столицу для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило издание "СуперОмск".

Александр Бурков является инициатором встречи с главой государства. Первый раз он попросил об аудиенции в начале года. Сейчас губернатор находится на карантине перед переговорами. Точная дата проведения официального мероприятия пока не сообщается.

Владимир Путин вновь начал проводить рабочие встречи с руководителями регионов с февраля 2021 года.

Как стало известно ранее, президент РФ подписал закон о праве переизбрания еще на два срока, передает сайт 360tv.ru.