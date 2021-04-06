«Место не имеет значения»: политолог оценил отказ делегации Украины ехать в Минск

Политолог Шаповалов уверен, что желание Украины перенести переговоры по Донбассу из Минска ничего не изменит.

Минский формат урегулирования конфликта в Донбассе под вопросом. Украинская делегация трехсторонней контактной группы (ТКГ) не поедет в Минск из-за того, что Белоруссия «находится под влиянием России» — поэтому украинские власти не доверяют соседней стране, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

«Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город», — сообщил Резников в эфире телеканала ICTV.

Это уже вторая за два дня претензия Киева к переговорам Трехсторонней контактной группы, начатым в 2014 году в Минске. 4 апреля глава делегации Украины, первый президент страны Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона не появится на переговорах, пока из процесса не будет исключена донецкая журналистка Майя Пирогова.

В 2015 году украинский суд заочно приговорил Пирогову к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества за то, что в 2014 году она присоединилась к структурам ДНР, которую Киев считает террористической организацией. Пирогова занимала должность директора департамента информполитики Министерства информации ДНР.

«Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау [спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине, — прим.ред.] не добьется исключения ее из переговорного процесса», — заявил Кравчук изданию «Украинская правда».

17 марта украинская делегация демонстративно покинула заседание из-за присутствия Пироговой, которая находится там в статусе эксперта и представителя ДНР. В МИД непризнанной республики отметили, что делегация Киева таким поведением пытается вывести из переговоров представителей ЛДНР.

Примечательно, что летом 2020 года Кравчук говорил о возможном переносе переговоров по Донбассу из Минска в другой город, а позже называл возможным местом Швецию. Следующее заседание контактной группы должно состояться 14 апреля, но из-за пандемии встречи проходят по видеосвязи.

Судьба минского формата

Минский формат за последние 7 лет оказался единственным способом усадить все стороны конфликта за стол переговоров. Увы, власти Украины систематически нарушали условия подписанных в Белоруссии соглашений — тем не менее, конфликт в Донбассе удалось «заморозить» на некоторое время до новой эскалации в конце марта.

Настораживает не только нежелание делегации Украины вести трехсторонние переговоры в Минске под разными предлогами, но и бескомпромиссные заявления президента Владимира Зеленского. 6 апреля во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский лидер сказал, что только вступление Украины в Североатлантический альянс поможет завершить конфликт в Донбассе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — цитируют Зеленского РИА Новости.

Что же касается обсуждений с европейскими партнерами, то последний разговор глав Франции, Германии и России о судьбе Донбасса неспроста состоялся без участия Украины, отмечает кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Это символический жест, указывает он.

«Зеленский не участвовал в этих переговорах не потому, что он не захотел, а потому, что с ним нечего обсуждать. Минский формат в кризисе, но не из-за "влияния России" на Белоруссию, а потому, что переговорный процесс зашел в тупик. Вопрос об альтернативных площадках бессмысленный: не имеет значения, где собираться. Важно содержание беседы. Украина ничего обсуждать не готова, перекладывая ответственность на Вашингтон и надеясь, что США решит этот вопрос с Россией», — рассказал Шаповалов в комментарии «Политике Сегодня».

Политолог отметил, что на предложение украинской стороны организовать переговоры в странах Евросоюза Россия не согласится из-за ангажированности европейских государств в вопросе судьбы Донбасса.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что власти Украины демонстративной переброской войск и военной техники к линии фронта добивались главного — внимания со стороны США и долгожданного звонка Джо Байдена Зеленскому.