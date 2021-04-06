Госдума РФ рассмотрит проект о праве крымчан с гражданством Украины быть госслужащими

Проект о праве жителей Крыма с украинским гражданством быть государственными служащими будет рассмотрен в Госдуме РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.

Проект о праве жителей Крыма с украинским гражданством быть государственными служащими будет рассмотрен в Госдуме РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.

Инициатива направлена на недопущение ограничения прав крымчан, отметил парламентарий. По его словам, законопроект подготовлен с целью предоставить жителям полуострова возможность быть госслужащими, если по независящим от них причинам они не смогли отказаться от украинского гражданства.

Конституция России предполагает запрет на наличие вида на жительства за рубежом или иностранного гражданства для некоторых должностей. Однако крымчане сталкиваются со сложностями при оформлении отказа от гражданства Украины, сообщила пресс-служба комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству.