Медиагруппа "Патриот" и ФАН обсудят гуманность российского суда

Особенность российского законодательства и гуманность суда обсудят в прямом эфире Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей.

Особенность российского законодательства и гуманность суда обсудят в прямом эфире Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей.

В диалоге примут участие законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты. Эфир состоится 6 апреля в 11:00, тема: "Самый гуманный суд. Почему маньяки выходят на свободу?".

В эфире ФАН и Медиагруппы "Патриот" обсудят, почему не всегда удается привлечь преступников к ответственности и как устроено российское законодательство. Участники попытаются понять, поможет ли ужесточение наказания в борьбе с преступностью и нужна ли в России смертная казнь.

Планируется затронуть тему недавних событий в Москве на Садовом кольце, где Эдвард Бил устроил ДТП. За пранкером числится более 400 нарушений ПДД, но суд не стал арестовывать его. Обсудят и "звезду" Рунета Виктора Мохова, скопинского маньяка, который, выйдя на свободу, искал общения со своими жертвами и косвенно угрожал им.

Прямой эфир можно будет посмотреть в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице Медиагруппы "Патриот". К онлайн-участию приглашаются все желающие журналисты вне зависимости от политических пристрастий.