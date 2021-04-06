Иван Белозерцев признал факт получения взятки в 20 миллионов рублей от главы «Биотэк» Шпигеля.

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения взятки в 20 миллионов рублей от главы фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля. Деньги предназначались для избирательной кампании, передает слова обвиняемого адвокат Алексей Шуварин — суд первой инстанции не смог это опровергнуть.

Примечательно, что на сентябрьских выборах 2020 года Белозерцев набрал 78% голосов и пошел на второй срок. Таким образом, он должен был занять губернаторское кресло на ближайшие пять лет — получается, деньги к выборам 2025 года чиновник начал копить заранее, рассчитывая возглавить регион и в третий раз. Подробнее об итогах губернаторства Белозерцева и его политической карьере «Политика Сегодня» писала ранее.

На следующий день после задержания регионального главы СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева, а экс-председателю местной УИК было предъявлено соответствующее обвинение.

Ни автомобиля, ни часов

По версии следствия, Шпигель передавал Белозерцеву деньги и ценности через посредников, а в ответ получал преференции при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы Пензенской области. Как отмечает адвокат Белозерцева, материалы дела не содержат сведений о том, что именно делал чиновник в интересах компании Шпигеля «Биотэк».

По версии следствия, частью коррупционной «сделки» стал автомобиль Mercedes. Однако адвокат отмечает, что люксовый транспорт принадлежит компании «Биотэк» и находится в лизинге. В сведениях о взятке бывшему губернатору также фигурировали часы Breguet за 5,7 миллиона рублей — бизнесмен Шпигель называл это неоднозначное преподношение госслужащему ответным «чисто символическим подарком».

Адвокат Белозерцева также заявил о серьезных проблемах со здоровьем у своего подзащитного.

«У Белозерцева диагностирована хроническая гипертония, ему прописаны препараты и постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО. Если он продолжит содержаться в СИЗО, это негативно скажется на его здоровье», — цитирует Шуварина ТАСС.

Ранее второй фигурант дела Шпигель сообщил правозащитнику, навестившему его в ИВС, о внезапно обнаруженной на КТ опухоли в брюшной полости и необходимости срочно проконсультироваться с онкологом и кардиологом. По словам Шпигеля, его заболевания по закону препятствуют содержанию под стражей.

История вопроса

21 марта Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 31 миллиона рублей. У экс-губернатора прошли обыски. Оперативные действия велись и в отношении Шпигеля, а также некоторых членов его семьи.

По версии Шпигеля, целью резонансного дела был не губернатор, а предприниматель. Шпигель заявил о политическом «заказе» против себя, а истинной целью расследования назвал разорение собственного бизнеса.

Глава «Биотэка» выдвинул серьезные обвинения против сотрудников силовых структур, заявив о недавнем визите к нему домой оперативника якобы по просьбе полковника ФСБ, с которым Шпигель был «давно знаком». По словам обвиняемого, гость предлагал ему «крышу» и настаивал на том, что контрольный пакет «Биотэка» должен быть отдан. Предприниматель утверждает, что его отказ и спровоцировал уголовное дело.

Подробнее о деятельности Шпигеля, его связях с экс-губернатором Пензенской области и уголовном деле о коррупции читайте в нашей статье.