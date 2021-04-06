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10:30   6 Апреля 2021
Общество

Попова назвала число россиян с антителами к COVID-19

Попова назвала число россиян с антителами к COVID-19

Около 40% россиян имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцинация — это лучший способ уберечь себя и близких от COVID-19. Такая процедура способна предотвратить распространение коронавирусной инфекции, убеждена Анна Попова. Данными о количестве россиян с антителами к COVID-19 глава Роспотребнадзора поделилась в интервью для газеты "Известия".

"Но надо понимать — никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования. Именно поэтому лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация", — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам привиться от COVID-19 до начала лета. Благодаря этому граждане смогут быть уверенными в том, что их отпуск ничего не омрачит, говорится в публикации на сайте 360tv.ru. Если сделать прививку сейчас, до 1 июня может сформироваться поствакцинальный иммунитет.

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#попова #коронавирус #антитела

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