Сенатор Рязанский рассказал о возможном участии в праймериз "Единой России"

Сенатор Совфеда РФ Валерий Рязанский не исключил, что может принять участие в праймериз от партии "Единая Россия".

Сенатор Совфеда РФ Валерий Рязанский не исключил, что может принять участие в праймериз от партии "Единая Россия".

Первый замглавы комитета по социальной политике заявил о возможном участии в предварительном голосовании, чтобы в дальнейшем пойти на выборы в Государственную думу России, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что бывший глава Дагестана Владимир Васильев подал заявление на участие в праймериз по федеральному округу в Твери.