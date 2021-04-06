10:27 6 Апреля 2021Политика
Сенатор Рязанский рассказал о возможном участии в праймериз "Единой России"
Сенатор Совфеда РФ Валерий Рязанский не исключил, что может принять участие в праймериз от партии "Единая Россия".
Сенатор Совфеда РФ Валерий Рязанский не исключил, что может принять участие в праймериз от партии "Единая Россия".
Первый замглавы комитета по социальной политике заявил о возможном участии в предварительном голосовании, чтобы в дальнейшем пойти на выборы в Государственную думу России, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что бывший глава Дагестана Владимир Васильев подал заявление на участие в праймериз по федеральному округу в Твери.