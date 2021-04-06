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10:27   6 Апреля 2021
Политика

Сенатор Рязанский рассказал о возможном участии в праймериз "Единой России"

Сенатор Рязанский рассказал о возможном участии в праймериз "Единой России"

Сенатор Совфеда РФ Валерий Рязанский не исключил, что может принять участие в праймериз от партии "Единая Россия".

Первый замглавы комитета по социальной политике заявил о возможном участии в предварительном голосовании, чтобы в дальнейшем пойти на выборы в Государственную думу России, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что бывший глава Дагестана Владимир Васильев подал заявление на участие в праймериз по федеральному округу в Твери.

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