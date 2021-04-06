Переговоры Трехсторонней контактной группы пройдут без участия Украины

Делегация Украины отказалась от участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за проведения встречи в очном формате.

Делегация Украины отказалась от участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за проведения встречи в очном формате.

Позицию украинской стороны пояснил вице-премьер страны Алексей Резников в телепередаче "Свобода слова". По его словам, Киев не доверяет Минску и считает, что власти Белоруссии якобы находятся под влиянием Москвы.

"Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город", — заявил Резников.

Встречи участников Трехсторонней контактной группы проводятся с 2014 года, однако из-за пандемии коронавируса переговоры перешли в онлайн-формат.