10:24 6 Апреля 2021Политика
Переговоры Трехсторонней контактной группы пройдут без участия Украины
Делегация Украины отказалась от участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за проведения встречи в очном формате.
Делегация Украины отказалась от участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за проведения встречи в очном формате.
Позицию украинской стороны пояснил вице-премьер страны Алексей Резников в телепередаче "Свобода слова". По его словам, Киев не доверяет Минску и считает, что власти Белоруссии якобы находятся под влиянием Москвы.
"Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город", — заявил Резников.
Встречи участников Трехсторонней контактной группы проводятся с 2014 года, однако из-за пандемии коронавируса переговоры перешли в онлайн-формат.