Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:24   6 Апреля 2021
Политика

Переговоры Трехсторонней контактной группы пройдут без участия Украины

Переговоры Трехсторонней контактной группы пройдут без участия Украины

Делегация Украины отказалась от участия в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за проведения встречи в очном формате.

Позицию украинской стороны пояснил вице-премьер страны Алексей Резников в телепередаче "Свобода слова". По его словам, Киев не доверяет Минску и считает, что власти Белоруссии якобы находятся под влиянием Москвы.

"Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город", — заявил Резников.

Встречи участников Трехсторонней контактной группы проводятся с 2014 года, однако из-за пандемии коронавируса переговоры перешли в онлайн-формат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #киев #минск #белоруссия #ТГК

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров