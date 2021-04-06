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10:16   6 Апреля 2021
Политика

Семь депутатов Хабаровской гордумы вышли из фракции ЛДПР

Семь депутатов Хабаровской гордумы вышли из фракции ЛДПР

Экс-председатель гордумы Хабаровска Михаил Сидоров и шесть парламентариев вышли из фракции ЛДПР. Об этом пишут СМИ.

По словам Сидорова, поводом для такого шага стало досрочное прекращение полномочий спикера и двух руководителей депутатского корпуса.

"Это позволит принимать независимые от регионального отделения партии и руководства фракции в гордуме решения", — сообщил парламентарий.

Депутат уточнил, что ни он, ни его коллеги при этом не собираются покидать партию.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал способ борьбы с бедностью в России. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.

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#лдпр #хабаровский край #гордума

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