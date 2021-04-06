Новейшую бронемашину «Тайфун-ПВО» впервые покажут на параде Победы

Модель транспортера, предназначенная для ПВО, впервые продемонстрируют на параде в честь 9 Мая. Об этом сообщили в МО РФ.

Заводы в Ижевске и Набережных Челнах совместными усилиями создали для российской армии новейшую бронемашину «Тайфун-ПВО». В ближайшее время ее начнут поставлять в войска, а 9 Мая отечественную разработку впервые продемонстрируют на параде Победы на Красной площади, сообщили в Минобороны.

«В состав мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", причем образец "Тайфун-ПВО" по Красной площади пройдет впервые», — отметили в ведомстве.

Этот автомобиль разработан для перевозки зенитчиков с ракетными комплексами «Игла» и «Верба» на огневые рубежи. В отличие от грузовиков и бронетранспортеров, которые используют для этих целей сейчас, новая машина обладает меньшим весом и, соответственно, большей маневренностью и проходимостью, в том числе в горах.

Новое авто семейства «Тайфун» способно погружаться на глубину более 1,5 метров, преодолевать препятствия, высотой более полуметра, а также рвы аналогичной ширины. Машина оснащена надежной броней пятого класса и способна защитить экипаж от пуль, осколков артиллерийских снарядов, разрыва 4-килограммовой в тротиловом эквиваленте бомбы под днищем и 6-килограммовой под колесом, цитирует разработчиков агентство RT.

«Военнослужащие все время находятся под защитой, так как могут стрелять из ПЗРК, не покидая автомобиль. То есть это экономия времени и повышение скорости реакции на угрозы. Сама машина обладает хорошей проходимостью и может десантироваться с воздуха», — поделился главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

В Минобороны отмечают, что автомобиль был создан еще в 2019 году специально для международных соревнований в Китае. Военнослужащие КНР тогда восхитились российской новинкой: во время заезда они хлынули на трибуны, снимали на видео маневры «Тайфуна-ПВО», а на финише встретили экипаж бурными овациями.