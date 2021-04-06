СК начал проверку по факту смерти пенсионерки в бассейне в Челябинске

Врачи не смогли реанимировать 64-летнюю пациентку, которая скончалась в бассейне в Челябинске. Сотрудники СК организовали доследственную проверку.

Врачи не смогли реанимировать 64-летнюю пациентку, которая скончалась в бассейне в Челябинске. Сотрудники СК организовали доследственную проверку.

Согласно первоначальным данным, местная жительница посещала занятия по плаванию. Во время заплыва у нее мог произойти инсульт. На место были вызваны врачи, но реанимационные мероприятия закончились безрезультатно.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки, по данному факту назначен комплекс экспертиз. Следов насилия при визуальном осмотре на теле не обнаружено.