Двух пропавших на снегоходах мужчин нашли на Камчатке

Двое мужчин пропали во время поездки на снегоходах из поселка Термального в сторону Верхне-Опалинских термальных источников. Подчеркивается, что их местоположение установлено.

Двое мужчин пропали во время поездки на снегоходах из поселка Термального в сторону Верхне-Опалинских термальных источников. Подчеркивается, что их местоположение установлено.

Поиски с использованием спецсредств вели спасатели и правоохранители. Согласно данным регионального МЧС, местные жители отправились кататься на снегоходах 3 апреля, однако на следующий день они не вернулись домой, как планировалось.

Мужчин удалось найти. Их жизни ничего не угрожает. Известно, что путешественники связались с родственниками по спутниковому телефону. Мужчины рассказали, что находятся в кальдере вулкана Горелого. После этого они самостоятельно добрались до одной из баз отдыха.