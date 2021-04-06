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10:05   6 Апреля 2021
Происшествия

Двух пропавших на снегоходах мужчин нашли на Камчатке

Двух пропавших на снегоходах мужчин нашли на Камчатке

Двое мужчин пропали во время поездки на снегоходах из поселка Термального в сторону Верхне-Опалинских термальных источников. Подчеркивается, что их местоположение установлено.

Поиски с использованием спецсредств вели спасатели и правоохранители. Согласно данным регионального МЧС, местные жители отправились кататься на снегоходах 3 апреля, однако на следующий день они не вернулись домой, как планировалось.

Мужчин удалось найти. Их жизни ничего не угрожает. Известно, что путешественники связались с родственниками по спутниковому телефону. Мужчины рассказали, что находятся в кальдере вулкана Горелого. После этого они самостоятельно добрались до одной из баз отдыха.

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