Клиент магазина разбил лицо школьнице в Купчино

Пьяный житель Купчино в небольшом магазине набросился на школьницу и чуть не сломал ей челюсть. Полиция инициировала проверку.

Пьяный житель Купчино в небольшом магазине набросился на школьницу и чуть не сломал ей челюсть. Полиция инициировала проверку.

Покупатель торговой точки набросился с кулаками на 13-летнюю ученицу за то, что ему не понравилось, как она смеется, рассказали в соцсетях очевидцы. Родственники пострадавшей опубликовали видео с места происшествия. Сейчас правоохранители занимаются поиском злоумышленника.

По имеющимся данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии и зашел за покупками в небольшой магазин. Туда же пришли две девочки. Одну из них клиент ударил в лицо, а после этого скрылся. У подростка на губах выступила кровь, болели зубы.