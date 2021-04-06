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10:02   6 Апреля 2021
Происшествия

Клиент магазина разбил лицо школьнице в Купчино

Клиент магазина разбил лицо школьнице в Купчино

Пьяный житель Купчино в небольшом магазине набросился на школьницу и чуть не сломал ей челюсть. Полиция инициировала проверку.

Покупатель торговой точки набросился с кулаками на 13-летнюю ученицу за то, что ему не понравилось, как она смеется, рассказали в соцсетях очевидцы. Родственники пострадавшей опубликовали видео с места происшествия. Сейчас правоохранители занимаются поиском злоумышленника.

По имеющимся данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии и зашел за покупками в небольшой магазин. Туда же пришли две девочки. Одну из них клиент ударил в лицо, а после этого скрылся. У подростка на губах выступила кровь, болели зубы.

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#драка #мужчина #подросток #купчино

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