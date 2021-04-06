Власти США ввели санкции против Турции из-за сотрудничества с Россией

Вашингтон решил ввести санкции против Турции из-за сотрудничества с российским оборонным сектором. Об этом сообщает Федеральный регистр (официальный журнал властей США).

Вашингтон решил ввести санкции против Турции из-за сотрудничества с российским оборонным сектором. Об этом сообщает Федеральный регистр (официальный журнал властей США).

Ограничения коснулись управления оборонной индустрии SSB. Черный список Соединенных Штатов также пополнился именами руководителя ведомства Исмаила Демира и трех работающих в управлении чиновников.

Решение о санкциях принято в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Рестрикции предполагают запрет на экспорт и кредиты более 10 миллионов долларов для SSB со стороны США.

Сайт 360tv.ru информировал, что турецкие власти ввели комендантский час в большинстве провинций.