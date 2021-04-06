Замглавы МИД РФ рассказал о переговорах с Белым домом по Донбассу

Ситуация в Донбассе стала темой диалога между РФ и США. Об этом рассказал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Ситуация в Донбассе стала темой диалога между РФ и США. Об этом рассказал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

По словам дипломата, представители Москвы дали исчерпывающую информацию американской стороне по ситуации на юго-востоке Украины.

"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", — сказал Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России также сообщил, что Москва предупредила Белый дом о последствиях провокационного поведения Киева в ЛДНР.

Ранее сайт 360tv.ru информировал, что лидер ДНР Денис Пушилин рассказал, как уменьшить напряженность в Донбассе.