Саратовская школьница погибла после падения с 14-го этажа

Тело девочки было найдено возле одной из саратовских многоэтажек. Семья погибшей считается благополучной.

Тело девочки было найдено возле одной из саратовских многоэтажек. Семья погибшей считается благополучной.

Полиция проводит проверку по факту гибели 10-летней девочки на улице Орджоникидзе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона в своем Telegram-канале. По данным следствия, школьница упала с 14-го этажа жилого здания и скончалась до приезда врачей.

Уточняется, что погибшая училась в одной из местных школ, а ее семья имеет положительные характеристики. Стражи порядка планируют установить обстоятельства происшествия, а также дать оценку действиям органов профилактики. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.