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9:33   6 Апреля 2021
Происшествия

Саратовская школьница погибла после падения с 14-го этажа

Саратовская школьница погибла после падения с 14-го этажа

Тело девочки было найдено возле одной из саратовских многоэтажек. Семья погибшей считается благополучной.

Полиция проводит проверку по факту гибели 10-летней девочки на улице Орджоникидзе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона в своем Telegram-канале. По данным следствия, школьница упала с 14-го этажа жилого здания и скончалась до приезда врачей.

Уточняется, что погибшая училась в одной из местных школ, а ее семья имеет положительные характеристики. Стражи порядка планируют установить обстоятельства происшествия, а также дать оценку действиям органов профилактики. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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