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9:16   6 Апреля 2021
Происшествия

Дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в детей в Ленобласти

Дело о покушении на убийство возбуждено после стрельбы в детей в Ленобласти

Неизвестный выстрелил сторону детей, которые играли на улице в Кингисеппе. После инцидента медики госпитализировали 10-летнего мальчика.

По данным СК, врачи обнаружили у пострадавшего ребенка в шее предмет, похожий на пулю. Сейчас школьник находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Ранее по факту случившегося правоохранители завели дело о хулиганстве с применением оружия. Материалы объединили в одно производство. Злоумышленника, устроившего стрельбу, разыскивают.

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