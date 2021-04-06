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8:38   6 Апреля 2021
Политика

Управление Украиной извне обсудят во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот"

Управление Украиной извне обсудят во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот"

Федеральное агентство новостей и медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на тему "Кто управляет Украиной?".

Журналисты и эксперты во время эфире проанализируют ситуацию на Украине. Специалисты оценят возможности местной власти остановить гражданскую войну в стране и вернуть мир в Донбасс, информирует ФАН.

Отмечается, что во время эфире на вопросы дадут ответы законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты. Прямой эфир пройдет в официальной группе "ВКонтакте".

Контакты пресс-центра "Патриот": 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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#украина #эфир #медиагруппа патриот

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