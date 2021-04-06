8:37 6 Апреля 2021Экономика
Миллионы американцев жалуются на нехватку денег на еду
Около 22 млн жителей США нуждаются в продуктах. Каждая шестая американская семья признается в нехватке средств.
Около 22 млн жителей США нуждаются в продуктах. Каждая шестая американская семья признается в нехватке средств.
Об этом сообщает издание Business Insider. В сообщении отмечено, что примерно 11 процентов взрослого населения США чувствуют нехватку еды. Число таких граждан особенно увеличилось в период пандемии. Расширить помощь домохозяйствам в получении продовольствия распорядился президент Джо Байден. Такое решение американский лидер принял в начале года.
Крупнейшую по меркам экономистов программу утвердил Вашингтон. Она подразумевает под собой выделение свыше 1 млрд долларов ежемесячно в виде продуктовых талонов и 1 доллар в день нуждающимся детям.