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7:57   6 Апреля 2021
Политика

Матвиенко: Путин выступит перед Федеральным собранием с посланием "нового времени"

Матвиенко: Путин выступит перед Федеральным собранием с посланием "нового времени"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, Путин выступит с посланием "нового времени". Она отметила, что в своей речи глава государства затронет основные задачи для Федерального собрания, озвучит направление работы и даст прямые поручения.

Спикер рассказал, что некоторые задачи потребуют быстрой реализации и изменений планов работы законодателей. Совфед по этим причинам намерен собрать совет палаты 22 апреля, а 23-го провести очередное заседание законодательного органа.

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#путин #послание #Мативенко

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