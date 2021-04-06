Матвиенко: Путин выступит перед Федеральным собранием с посланием "нового времени"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, Путин выступит с посланием "нового времени". Она отметила, что в своей речи глава государства затронет основные задачи для Федерального собрания, озвучит направление работы и даст прямые поручения.

Спикер рассказал, что некоторые задачи потребуют быстрой реализации и изменений планов работы законодателей. Совфед по этим причинам намерен собрать совет палаты 22 апреля, а 23-го провести очередное заседание законодательного органа.