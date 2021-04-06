США испугало присутствие российской ядерной торпеды в Арктике

Россия продолжает наращивать военное присутствие в Арктике. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала CNN.

Россия продолжает наращивать военное присутствие в Арктике. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала CNN.

Журналисты опубликовали несколько снимков со спутника. Согласно полученной информации, они сделали выводы, что Россия укрепляет военные базы и аэродромы на побережье Арктики. Сотрудники CNN рассказали, что Москва стягивает туда военную технику и авиацию.

Также американский телеканал утверждает, что Россия преследуют две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути. В Госдепе США журналистам рассказали, что Вашингтон регулярно сталкивается с военным вызовом со стороны Москвы. Особый страх у американцев вызвала российская межконтинентальная ядерная торпеда 2М39 "Посейдон".