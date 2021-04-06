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6:47   6 Апреля 2021
Политика

Действия Вашингтона напрямую влияют на срок возвращения Антонова в США

Действия Вашингтона напрямую влияют на срок возвращения Антонова в США

Действия американской стороны, направленные на нормализацию отношений, напрямую влияют на возвращение в Вашингтон российского посла в США Анатолия Антонова.

Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на дипломатический источник. Он сообщил, что пока рано вести речь о конкретных сроках. Отмечается, что развитие ситуации по большей степени будет зависеть от американской стороны. Она должна сделать "хоть что-то" в сторону нормализации отношений между странами.

Решение о возращении посла в Вашингтон будет приниматься позже. Также в сообщении указано, что пока еще не закончены консультации, которые посол проводит в Москве. Работа на данный момент находится на самом пике.

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#россия #сша #посол

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