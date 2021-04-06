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6:05   6 Апреля 2021
Политика

Украинский журналист назвал "ошеломляющий провал" дипломатии Киева

Украинский журналист назвал "ошеломляющий провал" дипломатии Киева

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что Киев может врать, говоря о "российской угрозе" вблизи границ Украины.

Он отметил, что в случае опасности главы стран прекращают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Однако у украинского президента Владимира Зеленского намечается визит в Катар. Такие действия могут свидетельствовать об отсутствии угрозы, передают РИА Новости.

"Все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду", — сказал Портников.

Он назвал это ошеломляющим провалом политики и дипломатии Украины. Журналист добавил, что ни сам Зеленский, ни его помощники ничего не понимают в реальной жизни.

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#россия #украина #зеленский

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