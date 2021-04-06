Россельхозбанк сообщил о рекордном падении спроса на говядину в России

Потребления мяса говядины в России за 2020 год снизилось на 3,4% до 1,94 млн тонн.

Потребления мяса говядины в России за 2020 год снизилось на 3,4% до 1,94 млн тонн.

Таким образом, в 2020 году россияне съели минимум говядины за последние десять лет, установив рекорд. Об этом заявили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает "Коммерсантъ".

Такое явления связано с неуверенностью россиян в своих будущих доходах, экономии и переходе на дешевый белок, включая мясо птицы и свинину. Об этом заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Вместе с падением внутреннего спроса на 103% увеличился экспорт говядины до 20 тысяч тонн. Из них 45% поставок отправлены в Китай.