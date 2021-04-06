"Спутник V" превзошел Pfizer в эффективности против южноафриканского штамма

Эффективность вакцины российского производства "Спутник V" против южноафриканского штамма коронавируса оказалась выше, чем у препарата Pfizer.

Эффективность вакцины российского производства "Спутник V" против южноафриканского штамма коронавируса оказалась выше, чем у препарата Pfizer.

Такое заявление сделал источник близкий к НИЦЭМ имени Гамалеи, сообщает РИА Новости. Американские ученые ранее опубликовали препринт исследования, где отметили меньшую эффективность российского препарата против штампа из ЮАР, нежели против других мутаций вируса.

Источник отмечает, что эта работа находится еще на этапе рецензирования, а один из авторов имеет конфликт интересов из-за участия в консультационном совете Pfizer/BioNtech.

Собеседник агентства подчеркнул, что "Спутник V" оказался очень эффективным препаратом по отношению к различным мутациям. Устойчивость к самому "проблемному" южноафриканскому штамму оказалась выше, чем у Pfizer.