Госдеп США готов обсуждать с Россией обстановку на Украине

США открыты к диалогу с Россией по сложившейся обстановке на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

США открыты к диалогу с Россией по сложившейся обстановке на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

США просили Россию объяснить информацию о "провокациях" около границ с Украиной. Представитель Госдепа объяснил, что администрация Белого дома беспокоится из-за сообщений о перемещении российских войск около украинских границ. Об этом пишет РИА Новости.

Власти России неоднократно отвечали США, что заинтересованы в преодолении кризиса на Украине и не участвуют в военных событиях. В Москве подчеркнули, что перемещение войск происходит исключительно на своей территории, что дает право действовать по своему усмотрению.