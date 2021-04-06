Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:10   6 Апреля 2021
Политика

Госдеп США готов обсуждать с Россией обстановку на Украине

Госдеп США готов обсуждать с Россией обстановку на Украине

США открыты к диалогу с Россией по сложившейся обстановке на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

США просили Россию объяснить информацию о "провокациях" около границ с Украиной. Представитель Госдепа объяснил, что администрация Белого дома беспокоится из-за сообщений о перемещении российских войск около украинских границ. Об этом пишет РИА Новости.

Власти России неоднократно отвечали США, что заинтересованы в преодолении кризиса на Украине и не участвуют в военных событиях. В Москве подчеркнули, что перемещение войск происходит исключительно на своей территории, что дает право действовать по своему усмотрению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #украина #госдеп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров