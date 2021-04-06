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3:36   6 Апреля 2021
Политика

Британским штаммом коронавируса в России заражен 81 человек

Британским штаммом коронавируса в России заражен 81 человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении 81 случая заражения британским штаммом и шести случаях заражения южноафриканским штаммом коронавируса.

Она отметила в беседе с "Известиями", что эта статистика свидетельствует о том, большинство случаев выявления заражения новыми штаммами — завозные. Распространение этих штаммов на текущий момент велико в Европе, Азии, в Южной Америке и Африке.

"Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами", — заявила Попова.

Глава ведомства отметила, что в России британский штамм не распространен благодаря ограничительным мерам для противодействия распространению COVID-19 внутри страны и на въездах в нее. По этой причине за пределы страны лучше не выбираться.

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#роспотребнадзор #попова #коронавирус

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