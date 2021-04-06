Россияне смогут авторизоваться в соцсетях через портал "Госуслуги"

Эксперимент по авторизации пользователей в соцсетях через сайт "Госуслуги" начался в России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Эксперимент по авторизации пользователей в соцсетях через сайт "Госуслуги" начался в России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что жители страны смогут совершать сделки в интернете без регистрации в других сайтах, если у них заведен аккаунт на портале "Госуслуги". В Минцифры подчеркнули, что такой способ создаст более безопасное дистанционное общение между пользователями и бизнесом.

Россиянам будет представлен выбор: регистрироваться по специально выделенному логину-паролю или зайти через "Госуслуги". Отмечается, что персональные данные при этом передаваться не будут. Об этом пишет РИА Новости.