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3:11   6 Апреля 2021
Общество

Россияне смогут авторизоваться в соцсетях через портал "Госуслуги"

Россияне смогут авторизоваться в соцсетях через портал "Госуслуги"

Эксперимент по авторизации пользователей в соцсетях через сайт "Госуслуги" начался в России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что жители страны смогут совершать сделки в интернете без регистрации в других сайтах, если у них заведен аккаунт на портале "Госуслуги". В Минцифры подчеркнули, что такой способ создаст более безопасное дистанционное общение между пользователями и бизнесом.

Россиянам будет представлен выбор: регистрироваться по специально выделенному логину-паролю или зайти через "Госуслуги". Отмечается, что персональные данные при этом передаваться не будут. Об этом пишет РИА Новости.

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#россия #соцсети #госуслуги

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