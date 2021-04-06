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2:33   6 Апреля 2021
Политика

Верховный суд США отклонил иск пользователей Twitter против Трампа

Верховный суд США отклонил иск пользователей Twitter против Трампа

Верховный суд США отменил вердикт апелляционного суда против бывшего президента Дональда Трампа, которого пользователи Twitter обвинили в незаконной дезактивации аккаунтов.

О решении суда стало известно в понедельник. Семь пользователей социальной сети отправили иск против Трампа, когда тот занимал президентский пост. Экс-президент заблокировал их за критические комментарии.

Завершение президентского срока было оценено министерством юстиции как возможность отмены решения апелляционного суда и прекращения процесса, поскольку политик уже не занимает пост. Суд второго округа принял решение отозвать вердикт. Однако судьи отметили, что вопрос свободы слова в соцсетях встает все острее, передает РИА Новости.

Они также напомнили, что впоследствии Трамп сам был лишен доступа к соцсети, что подчеркивает современную проблему "применения старых доктрин к новым цифровым платформам".

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