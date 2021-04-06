Верховный суд США отклонил иск пользователей Twitter против Трампа

Верховный суд США отменил вердикт апелляционного суда против бывшего президента Дональда Трампа, которого пользователи Twitter обвинили в незаконной дезактивации аккаунтов.

Верховный суд США отменил вердикт апелляционного суда против бывшего президента Дональда Трампа, которого пользователи Twitter обвинили в незаконной дезактивации аккаунтов.

О решении суда стало известно в понедельник. Семь пользователей социальной сети отправили иск против Трампа, когда тот занимал президентский пост. Экс-президент заблокировал их за критические комментарии.

Завершение президентского срока было оценено министерством юстиции как возможность отмены решения апелляционного суда и прекращения процесса, поскольку политик уже не занимает пост. Суд второго округа принял решение отозвать вердикт. Однако судьи отметили, что вопрос свободы слова в соцсетях встает все острее, передает РИА Новости.

Они также напомнили, что впоследствии Трамп сам был лишен доступа к соцсети, что подчеркивает современную проблему "применения старых доктрин к новым цифровым платформам".