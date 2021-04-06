Роспотребнадзор сообщил о наличии неизученных штаммов коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о неизученных штаммах коронавируса, выявленных в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о неизученных штаммах коронавируса, выявленных в России.

Руководитель ведомства в беседе с "Известиями" отметила, что были обнаружены мутации, которые не похожи на британский, южноафриканский и бразильский вариант коронавируса. Сейчас проводятся исследования, которые помогут оценить их эпидемиологическую значимость.

Попова заверила, что оснований для каких-либо опасений нет. При этом речи не идет, называть ли штаммы российскими.

"Если говорить о том же британском варианте, то он был описан еще в сентябре прошедшего года, а название «британский» получил в конце 2020-го. И скорее по политическим, чем по медицинским причинам", — сообщила она.

Глава Роспотребнадзора заявила, что в России на данный момент выявлен 81 британский и шесть южноафриканских штаммов. Это говорит о том, что для остановки распространения вируса лучше не выезжать за пределы страны.