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1:15   6 Апреля 2021
Политика

Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Британии

Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, обсудив ситуации в Донбассе.

Отмечается, что Зеленский рассказал Джонсону об ухудшении обстановки в Донбассе. Также президент Украины призвал британского коллегу усилить присутствие в регионе и санкционные давление на Россию. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Украинский президент и премьер Британии договорились о продолжении сотрудничества и реализации курса НАТО. Зеленский отметил, что членство в НАТО поможет стране укрепить ее обороноспособность.

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#украина #британия #зеленский

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