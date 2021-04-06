Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, обсудив ситуации в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, обсудив ситуации в Донбассе.

Отмечается, что Зеленский рассказал Джонсону об ухудшении обстановки в Донбассе. Также президент Украины призвал британского коллегу усилить присутствие в регионе и санкционные давление на Россию. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Украинский президент и премьер Британии договорились о продолжении сотрудничества и реализации курса НАТО. Зеленский отметил, что членство в НАТО поможет стране укрепить ее обороноспособность.