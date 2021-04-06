МВД разъяснило особенности внедрения электронных паспортов в России

Электронные паспорта представят собой пластиковые карточки с чипами, которые будут полностью приравниваться "бумажной" версии документа.

Электронные паспорта представят собой пластиковые карточки с чипами, которые будут полностью приравниваться "бумажной" версии документа.

Новый вид паспорта будут выдавать, как и раньше, после 14-летия гражданина, сообщает РИА Новости. Первая партия будет выдана в количестве 100 тысяч образцов, без каких-либо приоритетов при получении.

"С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические", — рассказали в МВД.

Согласно данным RT, москвичи смогут получить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года. Другие российские регионы не раньше 1 июля 2023 года.