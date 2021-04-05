Нехватка вакцины на родине заставила итальянца привиться "Спутником V" в России

Житель Италии Алессандро Равальоли долгое время не мог получить положенную вакцину от коронавируса из-за нехватки препарата. Он решил привиться "Спутником V" в России.

Житель Италии Алессандро Равальоли долгое время не мог получить положенную вакцину от коронавируса из-за нехватки препарата. Он решил привиться "Спутником V" в России.

Такое сообщение передает RT. По словам итальянца, если бы он остался ждать свою очередь на препарат, то получил бы его только осенью этого года. Равальоли рассказал, что для него такой срок большой. Мужчина боялся умереть от бюрократических проблем в Европе.

Мужчине вкололи два компонента "Спутника V". Он чувствует себя хорошо. Итальянец добавил, что единственная проблема в российской вакцине заключается в том, где она произведена. По его мнению. политики должны делать все возможное, чтобы население могло привиться в период пандемии.