Кнутов: в НАТО взяли курс на эскалацию отношений с Россией

Североатлантический альянс и ряд стран, не входящих в его состав, своими агрессивными действиями могут спровоцировать начало третьей мировой войны, которая поставит под угрозу существование человечества на планете.

Североатлантический альянс и ряд стран, не входящих в его состав, своими агрессивными действиями могут спровоцировать начало третьей мировой войны, которая поставит под угрозу существование человечества на планете.

Такое мнение в интервью телеканалу «Царьград» высказал военный эксперт Юрий Кнутов, который проиллюстрировал свои слова недавним заявлением США о размещении по всему миру ракет с минимальным подлетным временем.

Соединенные Штаты Америки и военный блок НАТО в последнее время все чаще выступают с адресованными России провокационными заявлениями. Например, ранее Пентагон сообщил, что отслеживает российскую активность в Арктике и намерен разместить ракетные комплексы по всему миру.

По мнению Юрия Кнутова, подобные действия свидетельствуют о переходе Соединенных Штатов и НАТО от применявшейся в отношении России политики «противоречия и сдерживания» к полноценной холодной войне.

В первую очередь, по словам военного эксперта, Штаты собираются разместить свои ракеты средней и меньшей дальности на территории Польши, Прибалтики и, возможно, Украины.

«А остальные страны — Германия, Голландия, может быть, Бельгия, в общем те страны, которые являются тесными союзниками Вашингтона. Кроме того, такие ракеты развернуты могут быть в Болгарии и Румынии, в Румынии однозначно», — добавил Кнутов.

Кроме того, Штаты разместят свои ракеты и в странах Дальнего Востока – в Южной Корее и Японии, и в первую очередь – на японских островах, граничащих с Россией. Благодаря такому близкому размещению, время подлета американских ракет к российским военным объектам составит 10-15 минут. А после того, как у США появится гиперзвуковое оружие, что может произойти уже через три года или пять лет, время подлета и вовсе сократиться до считанных минут, уверен Кнутов.

«Поэтому угроза возникновения ядерной войны по причине, скажем, даже случайной, то есть кто-то проявил нервозность, высокопоставленный какой-то командующий, где-то произошел технический сбой, программный сбой — вот угроза возникновения такой войны резко возрастает», — подчеркнул военный эксперт.

Тем более, что после начала разворачивания этих ракет по всему миру переговоры о том, чтобы вновь заморозить этот процесс и вернуться к политике разоружения будет чрезвычайно трудно.

Таким образом, заключил Юрий Кнутов, подобные шаги со стороны НАТО говорят о том, что Альянс стремится к эскалации ситуации, и этот курс может привести человечество к третьей мировой войне, чреватой полным уничтожением нашей цивилизации.