Мирошник: Киев идет на провокации в борьбе за транзит российского газа

Украина в попытке создать для Запада картинку войны в Донбассе и делает первый шаг в эскалации конфликта, но при этом она стремится выставить себя невинной жертвой и переложить вину за «агрессию» на Россию.

Украина в попытке создать для Запада картинку войны в Донбассе и делает первый шаг в эскалации конфликта, но при этом она стремится выставить себя невинной жертвой и переложить вину за «агрессию» на Россию.

Одновременно с провокациями в Донбассе, Киев пытается в очередной раз напомнить Западу о том, что российский газопровод «Северный поток – 2» якобы угрожает ее безопасности и поднять вопрос о блокировке его строительства.

Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник, комментируя синхронные заявления Киева и Евросоюза о «российской агрессии» и призывы не допустить запуска «Северного потока – 2».

«Украина сейчас пытается если не втянуть Россию в конфликт в Донбассе, то налепить на нее ярлык участника этого конфликта. Одновременно Киев ведет поиск поддержки со стороны Запада. Европа, в отличие от США, поддерживает этот тезис очень обтекаемо. Поэтому в полной мере морального удовлетворения со стороны стран ЕС Украина пока не получает», — заявил представитель ЛНР.

Киев, по его словам, полностью устраивают обтекаемые формулировки европейских дипломатов о том, что ЕС «придерживается территориальной целостности» Украины, не его не устраивают напоминания о необходимости выполнять Минские соглашения.

Напоминание о Минских соглашениях – это каждый раз удар по Украине, потому что она не желает их выполнять и постоянно требует что-то в них поменять, переписать и переделать в интересах Украины, добавил Мирошник. Но в этом вопросе гаранты Минских соглашений со стороны Запада – Франция и Германия – не идут навстречу Киеву и не соглашаются на пересмотр договоренностей, признанных на международном уровне.

Именно поэтому Киев и прикладывает усилия чтобы создать напряженность в вопросе реализации российско-немецкого проекта «Северный поток – 2», который напрямую соединит РФ и Европу, лишив таким образом Украину и Польшу статуса стран-транзитеров российского газа, заключил представитель ЛНР.